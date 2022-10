Zware brand in hotel in Brussel: verdieping volledig uitgebrand

In een hotel in de Sint-Jan Nepomucenusstraat in Brussel heeft zaterdagavond een hevige brand gewoed. Daarbij vielen geen gewonden, maar de brandweer had heel wat moeite om de brandhaard te bereiken. De derde verdieping van het hotel is volledig uitgebrand.

De brandweer werd omstreeks 21.20 uur opgeroepen voor de brand in het hotel, dat kamers verhuurt voor korte duur. Ter plekke bleken de ramen op de derde verdieping zwartgeblakerd. De brandweer probeerde via verschillende deuren die derde verdieping te bereiken, maar toen dat niet lukte, trok ze via een brandladder naar boven en sloeg enkele ramen in om het vuur te bestrijden.

“Nadien konden we via een andere ingang, in de Koopliedenstraat, wel aan de binnenzijde de derde verdieping bereiken en de brand ook langs daar aanvallen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De brand kon geblust worden maar de derde verdieping is volledig uitgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen. Gezien de aard van het gebouw hebben we het helemaal grondig doorzocht op zoek naar mogelijke slachtoffers, maar we hebben niemand aangetroffen. De juiste oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.”