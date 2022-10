Na de kritiek nu de lofzang bij Guardiola: “Kevin De Bruyne is back!”

Waar Manchester City-coach Pep Guardiola een week geleden nog verrassend kritisch klonk voor Kevin De Bruyne, was hij nu heel wat lovender over diens prestatie in het Premier League-duel tegen Leicester City.

De Bruyne was weeral een van de sterren bij Manchester City. Niet met een assist deze keer, wel met een prachtig doelpunt. Met een knappe vrije trap maakte De Bruyne het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Leicester City.

Ook coach Pep Guardiola kon de prestaties van de Rode Duivel smaken. “Kevin de Bruyne is back. De laatste paar wedstrijden speelde hij niet goed, dat weet hij ook, maar nu was hij fantastisch”, zei Guardiola na de match. Vorige week liet hij nog ontvallen dat De Bruyne nog niet op zijn topniveau speelde.

Samen slapen

Guardiola weet als de beste wat hij van KDB kan, mag en wil verwachten: “We werken al zeven seizoenen samen en hebben alles samen gedaan, behalve slapen. Ik ken hem aardig goed”, lachte hij. “Ik wil deze Kevin, we hebben deze Kevin nodig. Tegen Brighton scoorde hij fantastisch, maar dat is niet genoeg. Hij kan zelfs met zijn ogen dicht nog voor goals en assists zorgen, maar we hebben zijn betrokkenheid in het spel nodig. Hij moet betrokken zijn en dat was nu weer het geval.”