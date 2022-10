Burgemeester van Kiev smeekt het Westen: “Stuur dekens en generatoren, anders vriezen we dood”

De burgemeester van Kiev roept de westerse landen op om massaal dekens en generatoren naar Oekraïne te sturen. Rusland viseerde de afgelopen weken massaal de Oekraïense energieproductie, waardoor het voor veel mensen in het land moeilijk is om zichzelf te verwarmen.

“We zijn wanhopig”, aldus Vitali Klitschko. “We hebben al een aantal generatoren gekocht, en we hebben 1.000 locaties georganiseerd waar mensen zichzelf kunnen verwarmen. Maar ik blijf de winter vrezen. Door een tekort aan elektriciteit – zo’n 20 à 50 procent – zitten we dicht bij het absolute noodniveau.” Mensen in Oekraïne moeten zich dezer dagen vooral verwarmen op basis van elektriciteit, omdat er geen gasbevoorrading is.

“We doen er alles aan om het leven van onze mensen te redden, en om hen te beschermen”, aldus Klitschko. “Maar deze winter zal een gigantische uitdaging worden voor ons. Zonder dekens zullen de mensen in dit land doodvriezen.” De temperatuur zou in sommige Oekraïense regio’s volgens voorspellingen de komende dagen kunnen dalen tot -20 graden Celsius.

Volgens Klitschko zullen Kiev en de omliggende regio in de komende dagen geconfronteerd worden met zogeheten ‘black-outs’, periodes zonder stroom. De Oekraïense autoriteiten en het nationale energieagentschap Ukrenergo hopen de elektriciteitsproductie “binnen twee of drie weken weer op het normale niveau te krijgen, behoudens gebeurtenissen buiten onze controle”.

Rusland viseerde het Oekraïense energienet de afgelopen twee weken. 40 procent van de Oekraïense energie-infrastructuur zou daarbij ernstig beschadigd zijn geraakt. Nieuw luchtafweergeschut in Kiev zou verdere Russische aanvallen moeten minimaliseren.