Maasland NO A 3 Turkse FC 4

Turkse FC is de nieuwe leider in derde B. De Beringse club won de topper op het veld van Maasland NO A met het kleinste verschil dankzij een vrijschop van Bilican. Een topper op een hoogstaand niveau. Een topper waarin de ervaring het won van het jeugdig enthousiasme.