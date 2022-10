Het leven wordt komende maanden nóg duurder: vijf redenen waarom ergste van inflatie nog niet voorbij is

De inflatie blijft stijgen. Ten opzichte van vorig jaar is het leven 12,27 procent duurder geworden: het is van 1975 geleden dat de ­inflatie nog zo hoog stond. De voornaamste motor achter de stijging blijven de energieprijzen, maar ook vlees, boter, koffie werden de afgelopen maanden een pak duurder. Hoe komt het dat de prijsstijgingen zo hardnekkig zijn, en dat de strijd ertegen zo moeilijk is? Vijf ­redenen waarom we voorlopig nog niet van de prijsverhogingen verlost zijn.