Ex-wereldkampioen Alaphilippe wil in 2023 weer scoren in Vlaamse kasseikoersen én in Ardense klassiekers

De dubbele wereldkampioen op de weg, die dit jaar af te rekenen kreeg met ‘de vloek van de regenboogtrui’ en de ene pech na de andere op zijn weg kruiste, reed dit jaar geen Vlaamse koersen. Hij wilde zich in het voorjaar volledig focussen op Monument Luik-Bastenaken-Luik, maar daarin kwam hij zwaar ten val met onder meer een klaplong en meerdere gebroken ribben als gevolg.

Volgend seizoen wil de Fransman het weer anders aanpakken en weer schitteren in onder meer de Ronde van Vlaanderen. Alaphilippe was in 2020 een van de spilfiguren in Vlaanderens Mooiste en reed samen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel weg, maar botste dan ongelukkig tegen een motard.

Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen 2020. — © BELGA

Toch wil Alaphilippe komend seizoen, naast de Vlaamse eendagskoersen, ook de heuvelklassiekers zoals de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl rijden. Daarbovenop wil de Fransman revanche nemen in Luik-Bastenaken-Luik.