Vooral uitkijken naar Amerikaanse nieuwkomer: wie kan Nina Derwael deze week van medailles houden?

Nina Derwael is niet de enige turnster met moeilijkheden op dit WK, het is een post-olympisch jaar voor iedereen. Wie kan Derwael van de medailles houden?

Van de acht finalistes in de olympische brugfinale in Tokio zijn er maar drie aanwezig in Liverpool. Naast Derwael zelf zijn dat de Duitse Elisabeth Seitz en de Française Mélanie De Jesus Dos Santos. Zij zijn allebei vaste waarden in finales, maar geen partij voor een Derwael in vorm. Zoek bij de thuisploeg ook niet naar Becky Downie. De Britse brugspecialiste werd thuisgelaten van de Spelen door Team Britain en is nu afwezig door een breuk aan de achillespees.

Wie verwacht Dewael dan wel? “Er is een heel sterke Amerikaanse bijgekomen, die een mooie oefening kan brengen. Ze heet Shilese Jones en pakte goud op de World Cup in Parijs. Ook de Braziliaanse Rebeca Andrade (goud op sprong en zilver allround in Tokio, red.) brengt een oefening met een enorm mooie kwaliteit. Dat zijn voor mij de twee grote kanshebbers. Voorts is Elisabeth Seitz opnieuw Europees kampioene geworden en heeft de Italiaanse Alice D’Amato op het EK een hele goeie score neergezet in de kwalificaties. Concurrentie genoeg.” (mc)