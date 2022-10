Slimme koe wacht iedere dag geduldig aan zebrapad tot eigenaar haar komt helpen om over te steken

Koeien staan in België voornamelijk langs de kant van de weg, veilig te grazen in een weide terwijl ze onverstoorbaar de chaos van het dagelijkse leven zien passeren. Het rund in bovenstaande video leidt een iets spannender bestaan en maakt dagelijks een ommetje met haar Wit-Russische eigenaar naar een groen grasveld. Maar zodra het tijd is, keert het slimme dier haar kar om huiswaarts te trekken. Daarbij moet ze wel een drukke weg oversteken, maar daar wacht de koe geduldig tot haar baasje haar komt helpen. Het opmerkelijke koppel werd gefilmd door een buur en gaat nu de wereld rond.