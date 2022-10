NBA. Milwaukee blijft foutloos na zege tegen Atlanta, kampioen Golden State blijft op de sukkel

Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday maakten allebei 34 punten voor de thuisploeg. Bij de bezoekers blonk Trae Young uit met 42 punten. Milwaukee blijft zo het enige team dat dit seizoen nog niet heeft verloren in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

Kampioen Golden State is heel wat minder goed uit de startblokken geschoten. De Warriors leden zaterdag al een derde nederlaag in zes matchen. Charlotte won na een verlenging met 120-113. P.J. Washington was de beste schutter bij de Hornets met 31 punten, evenveel als Stephen Curry in het verliezende kamp.

Triple-double van Doncic

Ook in de wedstrijd tussen Dallas en Oklahoma City moest er verlengd worden. De Thunder maakte in de laatste twee minuten van de reguliere speeltijd een achterstand van 8 punten goed en won vervolgens in de extra tijd met 111-117 van de Mavericks. Shai Gilgeous-Alexander eiste met 38 punten de hoofdrol op bij Oklahoma City. Luka Doncic, de Sloveense sterspeler van Dallas, sloot af met een triple-double (31 punten, 16 rebounds, 10 assists).

Uitslagen van zaterdag

Dallas - Oklahoma City 111 - 117 (n.v.)

Brooklyn - Indiana 116 - 125

Utah - Memphis 124 - 123

Chicago - Philadelphia 109 - 114

Milwaukee - Atlanta 123 - 115

Charlotte - Golden State 120 - 113 (n.v.)

Sacramento - Miami 119 - 113