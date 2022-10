Goalgetter Fraser Hornby blijft positief ondanks knotsgekke nederlaag tegen Club Brugge: “Mentaliteit en samenspel leiden straks naar goede resultaten”

Fraser Hornby onthoudt de positieve punten naar volgende matchen toe. In het Jan Breydelstadion toonde KVO veerkracht door een 2-0-achterstand in 2-2 om te buigen. Pas na een in de rebound omgezette strafschop keerde de rust bij de Bruggelingen terug. KV Oostende zette een oké-prestatie neer. Dit is hoopgevend richting kelderkraker tegen KV Kortrijk van volgende zondag.