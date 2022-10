Getuigen over horrornacht in Seoel: “Het voelde als een ramp die te gebeuren stond”

Feestvierders in kostuums die in paniek weglopen, wanhopige pogingen om mensen op het trottoir in leven te houden, en even verder rijen overleden mensen onder lakens of doeken: het Halloweenfestival in het Itaewon-district van Seoel werd zaterdagavond een regelrechte tragedie.

Getuigen en overlevenden doen aan Zuid-Koreaanse media hun verhaal. Jeon Ga-eul (30) vertelt bij de Korea Times hoe hij zich voor de ramp al onveilig voelde in Itaewon. “Er waren zoveel mensen op straat, er werd massaal geduwd. Ik raakte op een bepaald moment ook vast in een menigte, en kon niet meer bewegen. Het voelde toen al als een ramp die te gebeuren stond.”

Ook de Vlaming Laurent Marichal was aanwezig. “We hadden gepland om een Halloweenavond te vieren: in Seoel is dat elk jaar een goed feestje”, vertelt hij bij VRT NWS. “Dit jaar konden we ons verwachten aan een grote massa, na jaren waren er geen restricties meer. Ik arriveerde rond 20 uur, en we probeerden naar het centrum te gaan, maar dat werd moeilijker en moeilijker.”

“Mensen vielen als dominostenen”

De getuigen vertellen hoe de enorme groep feestvierders door een smalle, bergaf lopende straat moest. Toen sommigen begonnen te duwen, sloeg de paniek toe en raakten honderden mensen vertrappeld. “Mensen vielen zoals dominostenen”, aldus een aanwezige. “Ik dacht dat ik ook verpletterd zou worden toen mensen bleven duwen, terwijl ze niet doorhadden dat mensen vooraan aan het vallen waren.” Een andere getuige liet weten amper nog te kunnen ademen.

“De situatie is opeens omgeslagen: het was druk, en ineens begonnen mensen te duwen”, aldus Marichal. “Wij waren op dat moment in een straat toen enkele toeristen ons zeiden: “You should turn around, don’t come near the centre of the street”. Mensen waarschuwden ons om terug te keren. Op het moment dat we uit de massa wilden, begonnen de sirenes te loeien: allemaal mensen die afgevoerd werden. Toen wisten we wat er aan de hand was. Er waren gewoon te veel mensen op één plaats, te veel mensen op een te kleine oppervlakte. Ze zijn gewoon vertrappeld.”

LEES OOK. Beelden tonen hoe het misging tijdens de dodelijke Halloweenviering in Seoel

“40 mensen met blauwe doeken over hen”

Gezien het grote aantal slachtoffers vroegen de hulpdiensten omstaanders om te helpen en zelf slachtoffers te reanimeren. Vaak zonder succes: er lagen lange rijen dode lichamen op de trottoirs, bedekt met lakens. Voor het nabijgelegen Soon Chun Hyang-ziekenhuis, waar de meeste slachtoffers naartoe werden gebracht, stonden honderden ambulances.

“Ik heb meerdere mensen op de grond zien liggen, ze waren al gestorven”, vertelt Laurent. “In het midden van de straat lagen 30, 40 mensen met blauwe doeken over hen.”