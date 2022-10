Bart Swings wint schaatsmarathon in Enschede: “Ik voelde me weer frisser”

Snelschaatser Bart Swings heeft in Enschede een schaatsmarathon voor de Nederlandse KNSB-competitie gewonnen. Swings verwees in de eindsprint de Nederlanders Sjoerd den Hertog naar de tweede en Harm Visser naar de derde plaats.

Het was de tweede wedstrijd over 125 ronden in een serie van veertien races. Vorige week eindigde Swings in Amsterdam bij de eerste race van het seizoen als vierde. Na zaterdag bezet hij de eerste plaats in het klassement, gevolgd door Jeroen Janissen en Den Hertog, die vorig seizoen de KNSB-cup veroverde.

“Toen moest ik er inkomen”, zei Swings tegen de site schaatsen.nl. “De finale vandaag ging beter, ik voelde me frisser.” Swings ziet de marathons als goede training voor het werk op de langebaan, dat over twee weken begint in Stavanger, Noorwegen.

Hij is van plan in het begin van het seizoen nog enige marathons te schaatsen. Mogelijk al komende week in Heerenveen, waar hij in de wintermaanden woont. Dat moet nog met de ploegleiding van team IKO worden besproken. Zeker zegt hij te starten in Breda, waar op 17 december een marathon wordt gehouden.