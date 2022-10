Al 151 doden geteld na dodelijke Halloweenviering in Zuid-Korea: dit weten we al

Bij de uit de hand gelopen Halloweenviering in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zijn inmiddels al meer dan 151 dodelijke slachtoffers geteld. Volgens getuigen blokkeerden bareigenaars in de straat waar de ramp zich voltrok hun deuren, de politie liet al weten daarnaar een onderzoek te hebben geopend. Dit weten we al.