Gemengde aflossingsploeg shorttrack opent wereldbekerseizoen met knap zilver

Bij dat succes kwam voor de Belgen wat geluk kijken. Nederland leek op een degelijke overwinning af te stevenen totdat kopvrouw Suzanne Schulting vijf ronden voor het einde van ten val kwam. Het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel, dat lang op de vierde plaats lag, kwam opeens in aanmerking voor een medaille. Achter Zuid-Korea en Canada lonkte brons. Maar omdat Stijn Desmet in de laatste bocht de laatste Canadees binnendoor passeerde, werd het zilver.

Het Belgische viertal trad aan tegen liefst vier ploegen: Nederland, Canada, Zuid-Korea en Japan, dat na een val in de halve eindstrijd aan het deelnemersveld was toegevoegd. Met de beste tijd, een fractie sneller dan de noorderburen, hadden de Belgen zich voor de finale geplaatst. Het scenario was in beide races hetzelfde. Hanne start razendsnel en neemt twee en een halve ronde voor haar rekening. Daarna moeten Den Dulk en Pétré inleveren op de internationale concurrentie, waarna Stijn een inhaalrace begint. Het zilver werd met grote vreugde begroet.

Vooral Stijn Desmet moest zaterdag wel wat overwerk verrichten. Nadat hij de finale van de 1.500 meter had gereden, moest hij binnen iets meer dan een uur nog twee keer voor een aflossingskoers aan de start verschijnen. Eerst de finale van de mixed en daarna met de halve eindstrijd met de mannen. Het was bijna iets te veel, zo vroeg in het seizoen.

Individueel bleven zus en broer Desmet op de 1.500 meter buiten de medailles. Tot de finale had het tweetal een uitstekende indruk achtergelaten. Beiden wonnen hun halve eindstrijd. Niet ten onrechte werd Hanne Desmet in een voorbeschouwing van de Internationale Schaats Unie (ISU) als een van de mogelijke verrassingen gezien. Maar in de finale was het geweld van Schulting te machtig en ging Stijn, vijf ronden voor de streep toen hij de aanval wilde inzetten, onderuit. Hanne eindigde als vijfde. Stijn verliet de piste met een penalty, de overwinning was voor de Zuid-Koreaan Ji Won Park.