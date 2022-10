Max Verstappen na allereerste pole position in Mexico: “Heb goede start nodig”

Max Verstappen verzekerde zich zaterdagavond voor de eerste keer van pole position in Mexico. Lewis Hamilton was in 2016 de laatste coureur die won vanaf pole op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar het flinke stuk richting de eerste bocht berucht is.

“We hebben dus een goede start nodig zondag”, besefte Verstappen. „Maar we hebben een snelle auto, dat is het belangrijkste. Mercedes is normaal ook rap in de race, dus het kan close worden. Vandaag hebben we na de trainingen wat veranderingen doorgevoerd aan de auto en daarna kwam ik wat beter in het ritme.”

Mercedes

Mercedes snelde naar een tweede en derde plek in de kwalificatie met George Russell en Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd vierde. Vorig jaar won Verstappen de Grand Prix van Mexico voor de derde keer, nadat hij voor de eerste bocht de voor hem gestarte Hamilton en Valtteri Bottas inhaalde.

“Het is een lange weg richting de eerste bocht”, erkende Hamilton. “We zullen zien wat we kunnen doen. Dit was onze beste kwalificatie van het jaar. Ik ben heel trots op ons team.”