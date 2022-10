Zulte Waregem voelt zich bestolen door VAR en ref: “Het is elke week hetzelfde”

Na afloop van de partij tegen Standard, was het optreden van ref Lardot en VAR Lambrechts hét gespreksonderwerp bij de spelers en technische staf van Zulte Waregem. Vooral de interventie van de VAR die Standard uiteindelijk een strafschop opleverde, wekte de woede bij Essevee: “Dit is gewoon belachelijk”, fulmineerde doelman Bostyn die zich van geen kwaad bewust was. “Ach het is elke keer hetzelfde liedje: ze bekijken die beelden gedurende vijf minuten en uiteindelijk kiezen ze de kant van de spits.”