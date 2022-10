Invaller Romelu Lukaku kan niet scoren in makkelijke zege van Inter tegen Sampdoria

Inter heeft in eigen huis geen steek laten vallen tegen Samdoria. De Nerazzurri waren al voor de rust klaar dankzij doelpunten van De Vrij en Barella. Na de pauze zette Correa de 3-0-eindcijfers nog op het bord. Lukaku kreeg iets meer dan twintig minuten op zich te tonen, maar kon niet scoren.

Wie gedacht had dat Romelu Lukaku aan de wedstrijd zou beginnen tegen Sampdoria, kwam bedrogen uit. Lukaku maakte eerder deze week zijn wederoptreden met een sterke invalbeurt tegen Viktoria Pilsen in de Champions League, maar coach Simone Inzaghi gaat voorzichtig om met onze landgenoot. Lukaku begon dus net als tegen Pilsen op de bank.

De spits kreeg van Simeone nog 22 minuten om zich te tonen. Toen stond Inter al 2-0 voor na een kopbaldoelpunt van Stefan de Vrij en een knap doelpunt van Nicolo Barella.

Scoren deed onze landgenoot niet meer, maar Lukaku zag wel hoe Correa de 3-0-eindstand op het bord zette. Inter kruipt dankzij de zege weer wat dichter bij de top in de Serie A. Al heeft het nog altijd wel acht punten achterstand op leider Napoli.

Lukaku heeft nog enkele wedstrijden om in topvorm te geraken voor het WK in Qatar dat volgende maand op het programma staat.