Verstappen pakt de pole in Mexico na spannende strijd

De Nederlandse tweevoudige wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull Racing) heeft zaterdag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Mexico, dat is de twintigste WK-manche van het seizoen. Voor Verstappen is het de negentiende pole in zijn carrière.

Verstappen werkte zijn snelste ronde op de Autodromo Hermanos Rodriguez in de buurt van de hoofdstad Mexico-Stad af in 1:17.775 en was daarmee 304 duizendsten van een seconde sneller dan de Brit George Russell (Mercedes), al sinds vrijdag uitstekend op dreef in Mexico. Diens land- en ploeggenoot Lewis Hamilton zette de derde tijd neer, voor thuisrijder Sergio ‘Checo’ Perez.

De GP van Mexico wordt zondag gereden. Verstappen boekte vorige week in de VS zijn dertiende seizoenszege, waarmee hij op gelijke hoogte kwam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Als hij een van de resterende drie races wint, is hij alleen recordhouder. Van een tweede opeenvolgende wereldtitel is de Nederlander al zeker sinds de GP van Japan.