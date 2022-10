Ook Leeds stooft Liverpool een peer: ploeg van Jürgen Klopp verliest voor de tweede week op rij van een degradatiekandidaat

Met slechts zestien punten uit elf wedstrijden hing er al een kleine crisissfeer op Anfield. Tegen tegenstander Leeds moest er dan ook gewonnen worden wilde Liverpool het gat met de top niet te groot laten worden.

Maar ook Leeds had dringend nood aan een driepunter. De troepen van Jesse March beleefden een nog slechtere start en waren op een degradatieplek verzeild geraak. Van die plek wou Leeds absoluut af en dat zag je. Al na vier minuten opende Rodrigo de score op Anfield. Een dramatische terugspeelbal van Joe Gomez belandde voor de voeten van de Spaanse spits die de bal in het lege doel kon binnenleggen.

Liverpool was even van slag maar kwam tien minuten later wel op gelijke hoogte. Mo Salah stond op de juiste plek om de voorzet van Robertson tegen de touwen te trappen. 1-1 was meteen ook de ruststand.

Na de pauze kwam Liverpool nog een paar keer dichtbij de winning goal, maar in het slot van de wedstrijd was het Leeds dat nog met de drie punten aan de haal ging. De Nederlander Summerville toonde zijn snelle voetjes en trapte diende in de 89ste minuut Liverpool een nederlaag toe.

Na de nederlaag tegen Nottingham Forrest vorige week, is het al de tweede nederlaag tegen een degradatiekandidaat op een goede week tijd. Leeds springt door de zege voorlopig naar de 15e plek in het klassement. Liverpool staat negende.