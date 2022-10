Antwerp Giants, Luik en Brussels naar kwartfinale Beker van België

Geen problemen voor eersteklassers Antwerp Giants, Luik en Brussels in de 1/8ste finales van de Beker van België en tegen ploeg uit derde klasse (+10). De Sinjoren wonnen in Oostkamp, de Luikenaars in Hasselt en het team uit de hoofdstad in Esneux.

Telenet Giants Antwerp kende geen moeite met een verdienstelijk Oostkamp en won na een 38-60 bonus halfweg uiteindelijk met 82-102. Thijs De Ridder was goed voor 30 punten (14 op 16 shots), Seppe D’Espallier tekende voor 15 punten, 5 rebounds en 6 assists en ook Reggie Upshaw (16), Quinten Smout (14) en Roby Rogiers (14) kwamen in de dubbele cijfers. De Giants ontmoeten in de kwartfinale (9-11 december) Leuven Bears. De Leuvenaars wonnen reeds vrijdag en met 73-108 bij derdeklasser Comblain. Luik drukte in Hasselt na een 28-26 achterstand na het eerste kwart door naar een 37-50 voorsprong halfweg. In de tweede helft diepte het team van coach Lionel Bosco de kloof stelselmatig uit: 50-78 en uiteindelijk naar een 63-116 overwinning. Brussels trok naar Esneux en keek halfweg reeds tegen een 39-57 bonus aan. In de tweede helft ging het voor het team van coach Jean-Marc Jaumin naar een 82-111 zege. Terry Deroover tekende maar liefst voor 11 op 13 driepunters. In de kwartfinale neemt Brussel het tegen Luik op.

Terry Deroover leidde met 11 op 13 Brussels mee naar de kwartfinale. — © Kms

Zondag (15u30) trekt Kangoeroes Mechelen ook naar de hoofdstad waar tweedeklasser Royal IV in het Palais du Midi wacht. Twee eersteklassers zullen ook sneuvelen. Limburg United ontvangt (Hasselt/ Alverberg, 15 uur) Bergen. De heenwedstrijd eindigde vrijdag in de Mons Arena op een draw: 87-87. Charleroi reist naar Okapi Aalst (Forum, 15u30) met een spaarpot van twintig punten. De Spirous wonnen de heenwedstrijd met 102-82 van de Ajuinen. Oostende werkt zijn 1/8ste finale dinsdag 1 november (14u30) bij tweedeklasser Melsele af. De halve finales van de Beker van België staan geprogrammeerd van 20 tot 22 januari en de finale van de Beker van België gaat door op zondag 12 maart.