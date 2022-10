Max Verstappen wint spannende strijd voor polepositie GP van Mexico

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tribunes op het Autódromo Hermanos Rodríguez zaten afgeladen vol en de Mexicaanse fans zorgden van bij het begin van de kwalificatie voor een dolle sfeer. De meeste fans moedigden uiteraard volop thuisrijder Sergio Perez aan, al waren er duidelijk ook fans van Charles Leclerc.

Tijdens het eerste kwalificatiegedeelte zagen we Lewis Hamilton naar de snelste tijd rijden. In tegenstelling tot Hamilton reden, Verstappen, Leclerc en Sainz helemaal aan het einde van de sessie, wanneer de baan het snelst is, geen snelle ronde.

In Q2 zagen we opnieuw Lewis Hamilton naar de snelste tijd rijden maar het was bijzonder spannend. Hamilton, Carlos Sainz, George Russell en Max Verstappen bevonden zich op amper enkele duizendsten van elkaar! Dat beloofde voor het laatste kwalificatiegedeelte en de strijd om de pole.

Tijdens de eerste serie snelle runs in Q3 zagen we Max Verstappen naar de snelste tijd gaan, voor George Russell in de Mercedes en Sergio Perez die de derde tijd reed. Lewis Hamilton zag zijn rondetijd geschrapt omdat hij de baanlimieten niet had gerespecteerd. Er volgde echter nog een tweede ultieme poging voor al de rijders.

Max Verstappen verbeterde tijdens zijn ultieme snelle run zijn tijd en veroverde zo de polepositie, voor het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton. Thuisrijder Sergio Perez moest tevreden zijn met de vierde tijd. Ferrari ontgoochelde met een vijfde en zevende tijd.

