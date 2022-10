Exit Dancing Dimi: Ross Smith houdt Dimitri Van den Bergh uit kwartfinales op EK darts

In de wedstrijd die naar “The best of 19 legs” werd gespeeld, lukte Van den Bergh (PDC 13) in de eerste sessie drie 180 worpen, maar Smith (PDC 28) brak met een 109 uitworp door de darts van de 28-jarige Antwerpenaar, wat resulteerde in een 3-2 voorsprong voor de Engelsman.