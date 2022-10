Tranen van geluk bij Steffi wanneer ze haar nieuwe woning ziet in ‘Extreme makeover Vlaanderen’: “Is dit mijn huis?”

De jonge vrouw vangt in haar huis in Halen allemaal dieren in nood op, die bij haar een nieuwe toekomst krijgen. Steffi woonde als het ware samen met haar dieren. Elk plekje van haar huis was ingepalmd. James en zijn team schoten te hulp met een duidelijke missie: een dierenparadijs creëren, maar ook zorgen dat Steffi een plekje voor zichzelf krijgt, waar ze helemaal tot rust kan komen. Zo zag haar huis eruit voor en na de Extreme makeover.