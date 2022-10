OVERZICHT BENE-League. Pelt en Bocholt weer aan de leiding

Europabekerverplichtingen van Visé, Volendam en Hurry Up stuurden de planning van de negende speeldag in de BENE-League in de war. Visé en Lions wonnen midweek al van respectievelijk Hubo Handbal en Volendam. Hurry Up verplaatste zijn wedstrijd tegen Bevo naar donderdag aanstaande. De topper van de negende speeldag was het duel tussen Bocholt en Aalsmeer. De Nederlandse kampioen had de zware thuisnederlaag tegen Visé blijkbaar goed verteerd. Aalsmeer zette Bocholt vanaf minuut één onder de druk. De Bocholtenaren pakten heel even leiding maar kregen vanaf de tiende minuut de rol van achtervolger aangesmeerd. Even bedroeg het verschil vier doelpunten maar Bocholt herstelde zich en had bij 15-16 halverwege nog mogelijkheden. Bij 16-21 in de tweede helft werd het dramatisch voor de Limburgers maar op karakter knokten ze zich terug in de wedstrijd. Het overwicht in het slotkwartier vertaalde zich in een 30-27-zege.

Pelt was thuis tegen Eupen een kwartier lang op achtervolgen aangewezen. Het keerde daarna de rollen om maar een 17-16-score aan de rust was allesbehalve geruststellend. Zekerheid kwam er snel in de tweede heft waarin Eupen geen vuist meer kon maken. Bocholt en Pelt zijn dus opnieuw leider en hebben in de stand één punt voorsprong op Lions. Visé en Aalsmeer kijken al tegen een kloof van vier punten aan.

Het degradatieduel tussen Tachos en Atomix eindigde op een 29-28-zege voor Tachos. Voor de Nederlanders meteen de eerste zege van het seizoen. Voor Atomix viel er dit seizoen nog niets te oogsten. In de tweede ronde van de EHF-beker versloeg Visé Strovolos uit Cyprus met duidelijke 38-21-cijfers. De terugwedstrijd wordt zondag afgewerkt.

