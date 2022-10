Roemloze aftocht voor LVL Genk in Oostende

We mogen het stilaan een traditie noemen. Voor het vierde seizoen op rij moet LVL al inpakken in de eerste ronde van de Belgische beker. Oostende was voor de tweede keer op rij boeman van dienst. Genk verzamelde vanavond in de eerste beurt liefst acht aanvallende fouten en trok die lijn ook in sets twee en drie verder. Vooral op de hoeken draaide het bij de Limburgse fusieclub vierkant. Goossens en Van Deun scoorden amper een bal. Opposite Meynckens trok goed haar streng, maar kreeg het schip op geen enkel moment op de juiste koers.

Oostende nam de Limburgse geschenkjes dankbaar aan en bleef druk zetten vanaf de opslaglijn. Canadese opposite Kory White ramde 20 punten tegen de vloer. Ook Devos, Leys en Van Den Ouweland draaiden drie sets lang op volle toeren. LVL kon daardoor enkel in set twee met moeite de kaap van de 15 punten ronden.

Elders vielen er geen verrassingen te noteren. Favorieten Gent (3-0-winst vs. Zoersel), Asterix Avo (1-3-winst bij Tchalou) en Oudegem (3-0-winst vs. Blaasveld) bereikten allemaal zonder kleerscheuren de kwartfinale.

Sets: 25-13, 25-16, 25-14.