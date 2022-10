Heeft Club Brugge een penaltytrauma beet na nieuwe missers tegen Oostende? “We mogen hier nu geen issue van maken”

Club Brugge kreeg afgelopen week twee keer de kans om vanop de stip de bordjes in evenwicht te hangen tegen Porto. Hans Vanaken mikte de eerste kans op doelman Costa. Omdat de Portugese doelman te snel van zijn lijn kwam, kreeg Club een tweede kans. Deze keer zette Noa Lang zich achter de bal. Net als Vanaken trapte de Nederlander ook op Costa.

Tegen Oostende kreeg Club Brugge opnieuw een strafschop. Jutgla, die eerder al scoorde, zette zich achter de bal, maar trapte te zwak op doelman Phillips. Nul op drie dus op een week tijd.

Twintig minuten voor tijd kreeg Club een nieuwe kans om vanop de stip te scoren. Niet Vanaken, niet Lang, niet Jutgla, maar Casper Nielsen zette zich deze keer achter de bal. De inzet van de Deen was net als die van Jutgla te zwak. Gelukkig voor de Deen kon hij in de herneming wel scoren. Nul op vier dus vanop de stip. Club heeft een penaltytrauma beet. Opvallend: alle vier de strafschoppen werden naar hetzelfde doel getrapt. Heeft Club een penaltytrauma beet, of rust er een vloek op het Brugse doel?

Hans Vanaken: “We hebben genoeg jongens die hem kunnen nemen”

“Het probleem wordt op een gegeven moment dat degene die de strafschop neemt misschien gaat nadenken over een eventuele misser”, was Hans Vanaken duidelijk na de wedstrijd tegen Oostende. “Dat mag de gedachtegang niet zijn. Het zijn er nu vier deze week, we mogen daar geen issue van maken.”

“We moeten nog eens goed kijken wie de vaste strafschopnemer wordt. Ik wou wel trappen vandaag, maar ik heb er al een paar gemist dit seizoen en Ferran had hem al binnengetrapt in Porto, dus liet ik het aan hem over. Hij mist hem dan ook en dan wou hij de tweede ook niet meer nemen. We hebben genoeg jongens die hem kunnen nemen. ‘Wat als ik mis’, zou niet in de hoofden mogen zitten.”

Ook coach Carl Hoefkens kwam nog even terug op het penaltyspook dat op Jan Breydel ronddwaalt. “Ik weet niet of die strafschopmisser een kantelmoment was”, aldus Hoefkens. “Vandaag hebben we groepsdynamiek gezien en de wil om te winnen na een tegenslag. De jongens gaan vanaf nu elke dag tien penalty’s trappen. Het gaan in se al verder dan deze week. We hebben gigantisch goede voetballers, maar penalty’s trappen is toch nog iets anders.”