Vroege beker-exit voor Tectum Achel na nederlaag tegen Roeselare

Achel begon aan haar mission impossible met een blitzstart: 5-1. Staples en vooral Medenis waren in goeden doen. Roeselare moest dringend wakker worden en begon stukje bij beetje aan de achterstand te peuzelen. Vooral Fasteland en Coolman waren bepalend in het midden. Bij 19-20 kwam Knack voor het eerst op voorsprong. Medenis toonde zich lang taai maar ook hij moest in moneytime dan toch de rol lossen. Coolman en co duwden door naar 22-25.

Knap weerwerk van Achel, maar de West-Vlaamse trein was nu wel vertrokken. Het niveau werd opgekrikt en dan zag je toch een serieus (logisch) niveauverschil. Coolman kwam met enkele aces op de proppen, terwijl ook Koukartsev en Tammearu vlot scoorden. Achel moest vanaf dan puffen tot het bittere eind. Over 3-7 ging het naar 10-20 en een verdiende 0-2 voor de bezoekers. Achel probeerde wel, maar een vuist maken lukte niet meer.

Ook in set drie moest het continu achtervolgen. Serverend kon het Roeselare te weinig ontwrichten. Hun aanvallende compartiment kon zich daardoor uitleven en dan was er geen houden meer aan. Knack, dat er nog enkele killblocks aan toevoegde, freewheelde zo vlotjes naar 0-3 en stoot zoals verwacht door naar de kwartfinales. Daarin treft het Gent. Voor Achel, dat vooral de openingsset moet onthouden, zit het bekerverhaal er al op. Alle focus kan nu naar de competitie.

Sets: 22-25, 13-25, 15-25.

Achel: Verweij, Staples, Gortzak, Medenis, Fransen, libero: Claes, Smit. Vielen in: Van Dyck, Van Leemputten, Dahl, Cardillo, Van Den Borden.

Roeselare: Coolman, Verhanneman, D’Hulst, Tammearu, Koukartsev, libero: Deroey, Fasteland. Vielen in: Rotty, Ahyi.