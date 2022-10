“Sluierwolken kunnen de zon niet tegenhouden”

Vandaag blijft het overal in Limburg heel de dag droog met hoge sluierwolken. Doorgaans zal de zon daar wél vlot doorheen kunnen prikken.

De warmste lucht is inmiddels uit Limburg verdreven richting Duitsland maar de temperatuur kan toch nog oplopen naar 21 of 22°C. Op heel wat plaatsen wordt dit daarmee de laatste “warme dag” van dit jaar. De hoogste temperaturen zijn in het oosten van de provincie te verwachten.

De wind waait zwak tot tijdelijk matig uit het zuidwesten.

Ook in de nacht naar maandag blijft de temperatuur aan de hoge kant. Regionaal zou er mist gevormd kunnen worden, vooral in landelijke streken.

