STVV-coach Bernd Hollerbach: “Straffe prestatie van onuitgegeven ploeg”

”Hier komen winnen zonder drie vaste waarden, die een belangrijke rol vervullen in het team, ligt niet voor de hand”, opende Hollerbach. “Ik koos voor zes offensief ingestelde spelers, die ook hun rol prima vervulden in het defensief blok. Bovendien waren we heel efficiënt. De 0-2 viel op het perfecte moment en normaal zijn wij sterk in het verdedigen van een voorsprong. Maar een positionele fout leidde de 1-2 in en daarna kregen we het tegen een sterk en enthousiast Westerlo heel moeilijk. Gelukkig slaagden we er nog in om de 2-3 te maken.”

STVV pakte drie cruciale punten, besefte de Duitse coach. “We hebben de kloof met de zestiende plaats weer een beetje uitgediept. We moeten realistisch zijn, met drie dalers wordt dit voor het gros van de ploegen een zwaar seizoen. Ook STVV moet ervoor zorgen dat de kaap van 40 punten zo snel mogelijk wordt gerond. Daarom mogen we nu ook niet te lang nagenieten, volgende week op Seraing willen we de volgende stap zetten.”

Hollerbach verklaarde ook zijn dubbele wissel na rust. “Zowel Bocat als Koita stonden met geel. En na al onze rode kaarten van de voorbije weken wilde ik eens een keertje een match met elf beëindigen”, grijnsde hij.

De Roeck: “Decompressie”

Thuiscoach Jonas De Roeck zag zijn ploeg te makkelijk goals slikken. “Ik kan alleen maar heel tevreden zijn met de reactie na rust. Toen deden we wel, waarop we een hele week getraind hadden. Tegen STVV dwingt niemand open kansen af, toch maakten we een dubbele achterstand goed. Het maakt die laten tegengoal nog pijnlijker, we waren niet klaar voor het moment van decompressie.”(mg)