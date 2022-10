Gianni Bruno onder de indruk van Westerlo: “Hier komen niet veel ploegen winnen”

Als ie scoort, doet hij het meteen twee keer. Gianni Bruno leek STVV voor rust al op rozen te zetten. Net als tegen Mechelen en Zulte Waregem scoorde de huurling van de Buffalo’s twee keer. Eén keer na een voorzet van Bocat, één keer vanop de stip na een penaltyfout op Hayashi.

“Ik gaf meteen aan dat ik graag wou trappen”, aldus Bruno. “Brüls, Kagawa en ikzelf maken onderling uit wie trapt. Brüls gaf aan dat hij het aan mij liet. Ik had hier eigenlijk nog nooit gescoord.”

“We speelden niet het mooiste voetbal, maar we pakken hier wel drie belangrijke punten”, aldus Bruno. “Dit Westerlo is een heel moeilijke tegenstander. Zij zijn agressief, hier komen niet veel ploegen winnen. We hebben de tactiek van de trainer perfect uitgevoerd.”

“Met Seraing en Cercle hebben we opnieuw twee taaie tegenstanders, anderzijds zijn dit ook wel haalbare kaarten, dat staat vast. Stel je voor dat we zes op zes pakken, dan ziet het er wel heel mooi uit.”