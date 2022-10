Wolke Janssens na Truiense zege in Westerlo: “Afwezigheid van geschorsten sterk opgevangen”

STVV boekte een knappe overwinning op het veld van Westerlo na een zenuwslopende pot voetbal. “Op het einde was het nog pompen of verzuipen, maar het is heel mooi dat die 2-3 nog valt”, analyseerde Wolke Janssens.

De Kanaries kenden een lastige eerste twintig minuten in ’t Kuipje, maar Gianni Bruno brak de ban met zijn doelpunt. “We begonnen zeker niet schitterend aan de wedstrijd”, aldus Janssens. “Zij zetten veel druk en we kwamen er niet echt onderuit, maar dan viel dat doelpunt op een goed moment. Net als het tweede doelpunt overigens, waardoor bij de rust alles in orde leek.”

Pompen of verzuipen

Ondanks de 0-2-achterstand aan de rust, vocht Westerlo zich nog terug in de partij. Na twee treffers van Maxim De Cuyper hingen de bordjes weer gelijk. “We wisten dat ze gingen drukken in de tweede helft. Dat de doelpunten dan kwamen is erg jammer, maar gelukkig viel die 2-3 nog op het einde.”

De bevestiging van die late Truiense goal liet wel heel lang op zich wachten. “Het duurde natuurlijk te lang. Op dat moment weet je niet wat je moet denken. Moet ik nu gelukkig zijn of niet?”

“Uiteindelijk was die snelle reactie wel het ideale scenario. Op het einde was het nog even pompen of verzuipen, maar na die penaltygoal hebben ze geen enkele kans meer gehad. We hadden een goede organisatie. Ondanks onze kleine kern - met veel kwaliteit - hebben we de geschorsten goed opgevangen.”