Justine (20) was er zeker van “dat iemand iets in haar champagne had gedaan”, niet veel later verdween ze en werd ze dood teruggevonden

De 20-jarige Franse Justine Vayrac, die vijf dagen na haar verdwijning dood werd teruggevonden, zou net voordat ze verdween meermaals aangegeven hebben dat ze zich niet goed voelde. De vrouw zei dat iemand iets in haar glas champagne had gedaan.

De jonge moeder was op zaterdag 22 oktober naar een discotheek afgezakt in Brive-la-Gaillarde, in het Franse departement Corrèze. Omstreeks vier uur ’s nachts ging ze even een luchtje scheppen omdat ze zich niet goed voelde. Daarna verdween ze spoorloos.

Het lichaam van de jonge vrouw werd vijf dagen later teruggevonden in een bos. De 21-jarige boer Lucas L., die ze die avond in de nachtclub was tegengekomen, werd als hoofdverdachte in de zaak aangeduid. Toen er bloedsporen in zijn auto en slaapkamer werden aangetroffen, besloot de politie hem te arresteren. De jongeman bekende later dat hij de vrouw had vermoord.

Ondertussen zijn er nieuwe elementen aan het licht gekomen die meer duidelijkheid zouden kunnen scheppen in wat er zich die avond heeft afgespeeld. Justine zou voordat ze verdween meermaals verwezen hebben naar een ‘verdacht glas champagne’. Dat had de verdachte haar aangeboden. De jonge vrouw zou tegen vrienden meermaals gezegd hebben dat de champagne een “vreemde smaak” had. Later moest ze buiten de club overgeven en zei ze dat ze overtuigd was dat iemand iets in haar drankje had gedaan.

Momenteel wordt er nog een toxicologisch onderzoek gevoerd om te bepalen of Justine gedrogeerd werd voordat Lucas L. haar meenam naar zijn woning.

De jonge man wordt verdacht van moord, gedwongen opsluiting en verkrachting. (sgg)