Hayashi bezorgt Kanaries in extremis de volle buit in ’t Kuipje met late treffer

Westerlo en STVV maakten er zaterdag in de vooravond een cupmatch van. Bruno scoorde twee keer voor de kampwissel, maar die voorsprong werd uitgewist door De Cuyper. Hayashi en de 3D-techniek in Tubeke hielpen STVV dan toch aan de drie punten.

Bernd Hollerbach bracht zijn verwachte elf aan de aftrap. Hij kon niet rekenen op geschorsten Bauer, Al-Dakhil en Konaté. Kwamen wel in de ploeg: Koita, Brüls en Bruno. Offensieve bezetting bij de Kanaries, op papier althans.

© BELGA

Neus aan neus

De beste kans van het openingskwartier was voor de Kanaries. Net op het moment dat Nacer Chadli geblesseerd naar de kant strompelde, zette Sint-Truiden een eerste aanval op via de rechterflank. De voorzet werd goed weggewerkt, de afvallende bal was voor Bruno, die rakelings naast mikte. Aan de andere kant kwam Vetokele dicht bij de openingsgoal na balverlies van Koita. Westel solliciteerde druk naar een penalty, tot groot ongenoegen van Hollerbach, die neus aan neus kwam met de stafleden van Jonas De Roeck.

De wedstrijd brak helemaal open vlak voor het halfuur. Leistner lanceerde Bocat op de linkerflank met een fantastische lange pass. Bocat dropte uitstekend in de zestien, Bruno ging in duel met Perdichizzi en wroette de bal voorbij de grabbelende Bolat: 0-1.

© BELGA

Bruno vanop de stip

Westerlo bleef de lijnen uitzetten voor rust, - balbezit 68 procent tegenover 32 -, de schaarse ballen richting doel werden makkelijk geplukt door doelman Schmidt. Aan de andere kant recupereerde Hayashi, Brüls zette Bruno opnieuw in stelling, de deviatie van Perdichizzi was broodnodig.

Op slag van rust raakte STVV helemaal op rozen. Bruno gaf mee aan Hayashi, die sneller en slimmers was dan Perdichizzi. Terechte penalty. Bruno stapte meteen naar de stip en zette feilloos om: 0-2.

© BELGA

Westelse comeback

Sint-Truiden ging na de rust met goeie intenties verder. Brüls en Bruno combineerden goed, Koita pegelde ei zo na de 0-3 op het bord maar de knal ging naast. De snelheid van Foster werd lange tijd geneutraliseerd door de snelle Hashioka. Wel liet diezelfde Hashioka liet zich samen met Koita in de rug pakken door De Cuyper, die van dichtbij de aansluitingstreffer binnenlegde. 1-2, terug een wedstrijd.

Nog voor het uur kwam Akbunar helemaal alleen voor Schmidt maar hij miste oog in oog met de Japanse doelman. STVV moest achteruit, Hollerbach gooide met Teixeira en Van Dessel de boel op slot. Een kwartier voor tijd redde Teixeira een eerste keer de meubelen toen hij in de weg lag van Akbunar.

© BELGA

Millimeterwerk

Westel bleef op zoek gaan naar een penalty. Akbunar bleef liggen in de zestien, ook Truiense kapitein Leistner werd de sollicitatie naar een strafschop beu. De VAR riep Vergoote echter naar het scherm. Hashioka zette zijn voet op doe van Akbunar. De bal ging op de stip. De Cuyper miste niet: 2-2.

Kagawa stond nauwelijks op het veld toen hij mocht vuren op Bolat, die redde, Hayashi knikte de rebound binnen maar werd afgevlagd voor buitenspel. Perdichizzi was echter blijven hangen, waardoor het in Tubeke millimeterwerk werd. De VAR en de 3D-lijnen kozen de kant van STVV: 2-3.

Westerlo kreeg zes minuten extra om het tij nog te keren, dat lukte niet. Knappe uitoverwinning voor de Kanaries.

© BELGA

WESTERLO: Bolat, Reynolds, Tagir, Perdichizzi, De Cuyper, Madsen, Neustaedter, Akbunar, Dierckx, Chadli, Foster.

STVV: Schmidt – Hashioka, Leistner, Janssens – Koita, Boya, Brüls, Bocat – Okazaki, Bruno, Hayashi.

Vervangingen: 13’ Chadli door Vetokele, 72’ Koita door Van Dessel, 72’ Bocat door Teixeira, 72’ Neustaedter door Fixelles, 72’ Dierckx door Gumuskaya, 82’ Bruno door Kagawa, 88’ Madsen door Vaesen.

Doelpunten: 24’ Bruno 0-1, 45+3’ Bruno (strafschop) 0-2, 53’ De Cuyper 1-2, 83’ De Cuyper 2-2, 87’ Hayashi 2-3.

Gele kaarten: Bolat (protest), Bocat (opstootje), Dierckx (opstootje), Foster (protest), Koita (fout), Hashioka (fout).

Scheidsrechter: Jasper Vergoote.