Mercedes domineert laatste oefensessie GP van Mexico: favoriet voor de polepositie?

George Russell heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Mexico de snelste tijd gereden. Met een tweede tijd voor Lewis Hamilton was het Mercedes bovenaan en dat ook nog eens met een mooie voorsprong op Red Bull en Ferrari.

Tijdens de laatste oefensessie kregen de rijders een allerlaatste kans om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race. De limiet van zowel de wagen als het circuit opzoeken was dan ook de boodschap en dat bleek ook uit de vele fouten die de rijders maakten.

Het is echter ook door fouten te maken dat je de limieten leert kennen, wat op zijn beurt dan weer cruciaal is om tijdens je snelle ronde tijdens de kwalificatie niet in de fout te gaan.

Wat die uitdaging nog moeilijker maakt is het feit dat het Autódromo Hermanos Rodríguez op meer dan 2 000 meter hoogte ligt, wat voor ijle lucht zorgt en dus minder weerstand voor de F1-bolides.

Uiteindelijk was het Mercedes dat met beide wagens helemaal bovenaan de oefensessie afsloot. George Russell reed de snelste tijd met Hamilton een fractie trager, opvallend was echter de grote voorsprong op Red Bull en Ferrari. Mercedes favoriet voor de polepositie? Het zou plots zomaar kunnen ...

