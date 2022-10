Advocaat staat MNM-dj juridisch bij na klachten over grensoverschrijdend gedrag

Tinne De Groot, producent van de musical Kamp Delta maar ook mama van Wanne Synnave, vergezelde haar zoon zaterdag naar een advocaat. “Onze advocaat zal Wanne juridisch bijstaan op het moment dat het nodig is”, kondigt ze aan. “Op dit moment kan hij nog niet veel doen omdat er geen strafrechtelijke klacht rond grensoverschrijdend gedrag is. Voor zover wij weten zijn er meldingen gebeurd via het meldpunt van de VRT maar van officiële klachten hebben wij geen weet. We hebben er ook geen idee van wie achter die meldingen zit. Momenteel kunnen we dus niets doen, we kunnen alleen maar afwachten. Mocht er ooit toch iets van komen, dan staat de advocaat Wanne bij”, verduidelijkt Tinne De Groot.

Vrijdag raakte bekend dat VRT de samenwerking met Wanne Synnave stopzette nadat het verschillende klachten binnenkreeg over grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om ongepaste foto’s en berichten naar minderjarigen.

Werden de jongelui uit de cast vrijdagavond net voor de première op de hoogte gebracht van de beschuldigingen aan het adres van Synnave, dan praatten de producenten na afloop ook al met verschillende ouders. Zaterdagochtend kregen alle ouders een mail van de producenten. “Jullie hebben intussen waarschijnlijk allemaal het nieuws gehoord of gelezen over de meldingen die gemaakt zijn over Wanne. Wanne heeft zelf besloten om momenteel een stap terug te zetten uit de productie, zodat alles sereen kan verlopen. Mochten jullie zelf met vragen zitten of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. We blijven achter onze producties staan en hopen dat we op jullie kunnen blijven rekenen. Groetjes en tot vanavond”, schrijft het bestuur van producent The Singing Factory in de mail.

“Niks gebeurd bij musical”

Volgens Tinne De Groot zijn er geen negatieve reacties. “Tot hiertoe zijn de reacties van de ouders heel positief. Zowel ouders als kinderen postten op hun social media veel positieve berichten over Kamp Delta. Voor ons is dat een bevestiging van wat we al wisten: bij ons is er niks gebeurd. Anders zouden kinderen en ouders niet achter deze voorstelling blijven staan”, oppert de producent, die hoopt dat de aandacht stilaan verschuift naar de musical. “De mooie prestatie van de cast bij de première gaf troost maar het is zo jammer dat Wanne er niet bij kon zijn. Ik hoop dat de storm nu gaat liggen. Dat het voortaan gaat over de musical en over hoe goed die jongeren wel zijn. Het zijn gasten van 14 tot 17 jaar die allemaal keihard gewerkt hebben. Ze verdienen die positieve aandacht want ze spelen een geweldige show”, voert de producent aan.