Verkrachtingszaak KU Leuven: professor tekent beroep aan tegen veroordeling

De studente werd in 2016 tijdens een congres in Barcelona het slachtoffer van verkrachting van de nu 63-jarige professor uit Bilzen, maar de feiten kwamen pas twee jaar later officieel naar buiten toen een familielid naar de KU Leuven stapte.

De universiteit was kort na de feiten al via een tussenpersoon op de hoogte gebracht van het misbruik, maar kon geen sancties nemen omdat de tussenpersoon geen formele verklaring wilde afleggen. De vertrouwenspersoon van de KU Leuven probeerde om via de tussenpersoon rechtstreeks contact te leggen met het tot dan toe anonieme slachtoffer, maar het slachtoffer zelf deed dat pas in 2018.

Vanuit het parket kreeg de universiteit toen de raad om niets te doen wat de verdachte zou kunnen alarmeren en zowel het gerechtelijk onderzoek als het daaropvolgend proces op de helling zou zetten. Toen het parket aangaf dat de KU Leuven een procedure kon starten, gebeurde dit ook. Eerder deze maand werd de professor uiteindelijk veroordeeld. De storm die rond de veroordeling losbarstte, leidde tot heel wat heisa in het Vlaams Parlement en bij de KU Leuven zelf.