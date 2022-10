De stikstofproblematiek was al moeilijk verteerbaar voor CD&V en haar achterban van de Boerenbond. Maar dat is klein bier in vergelijking met het nieuwe mestactieplan dat eraan komt. Als het van N-VA-minister Zuhal Demir afhangt, blijft er onder meer van de aardappelsector straks bijna niks meer over. Coalitiepartner CD&V stelt al meteen haar veto.