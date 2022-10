Geen WK voor Nacer Chadli? Rode Duivel moet al snel geblesseerd het veld verlaten tegen Sint-Truiden

Moet Nacer Chadli een kruis maken over het WK in Qatar. Het zou zomaar kunnen. De Rode Duivel greep in de wedstrijd tegen Sint-Truiden al na tien minuten naar de binnenkant van zijn bil en moest geblesseerd het veld verlaten. Het is nog afwachten wat de ernst van de blessure is, maar met het WK in het vooruitzicht is de timing van deze blessure in ieder geval niet optimaal te noemen.