Zoon naar ziekenhuis na brand in Hasselt

Hasselt

De brandweer van Hasselt rukte zaterdagavond uit voor een brand in een huis op de Hasseltsesteenweg in Overrepen. Daar was vuur ontstaan in de buurt van een slaapkamer onder het dak. De precieze oorzaak is niet bekend.

De zoon des huizes kreeg bij de brand veel rook binnen. Hij liep een rookvergiftiging op en de hulpdiensten verleenden de eerste zorgen. Daarna brachten ze hem voor controle met de ambulance over naar het ziekenhuis.

De brandweer kreeg het vuur relatief snel onder controle, maar de schade in de slaapkamer is aanzienlijk en ook in de rest van het huis is er rookschade. Daarom is het huis tijdelijk onbewoonbaar verklaard. ppn