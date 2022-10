Standard pakt volle buit aan Gaverbeek dankzij drie late goals

Aan de Gaverbeek presenteerde Standard zich weer als een team met twee gezichten. Een kameleon die zichzelf transformeert in de gedaante van de tegenstander. Top tegen de topteams, flets tegen de mindere goden. Coach Ronny Deila en sterspeler Philip Zinckernagel verklaarden deze week dat ze geleerd hadden uit tegen Seraing (0-2) en KV Mechelen (2-0), maar daar merkten we voor de rust weinig van. Standard voetbalde slap, slordig en inspiratieloos en mocht blij zijn dat het met een 0-0 kon gaan rusten.

© BELGA

Missers voor rust

Bokadi bood Fadera de openingstreffer al na dik twee minuten aan op een schoteltje. De aanvaller weigerde het vroege geschenk uit te pakken en trapte op Bodart. Halfweg de eerste helft kreeg ook Gano een grote kans: de ex-Genkie trapte een voorzet van Miroshi hoog over. Standard kon alleen dreigen via de bedrijvige Zinckernagel, maar op een echte kans was het wachten tot in de blessuretijd van de eerste helft. Bostyn duwde een schot van Dragus in de voeten van Balikwisha, die de bal van binnen de kleine rechthoek nog over het lege doel tilde. Een stevige sollicitatie naar de misser van de speeldag door de oudste van de Balikwisha-broers.

De tweede helft begon zoals de eerste. Opnieuw miste de thuisploeg al snel een opgelegde kans. Gano mocht alleen op Bodart afstormen, maar besloot slap op de Luikse doelman. Standard reageerde wat later via de ingevallen Perica. Op voorzet van Melegoni, de vervanger van de zieke Dewaele, miste de kopbal van de Kroaat de nodige kracht om Bostyn te verschalken.

© BELGA

Late doelpunten

Pas in het laatste kwart van de match kon Standard echt zijn wil opleggen aan de thuisploeg. Bostyn redde eerst nog de Waregemse meubelen op een nieuwe poging van Perica, maar ontpopte zich tien minuten later toch nog tot pineut van de namiddag. In een scrimmage na een hoekschop gooide hij zich onnodig in de voeten van Bokadi, waarna Lardor op aangeven van de VAR een strafschop toekende. Een klus voor aanvoerder Dussenne, die Bostyn naar de verkeerde hoek stuurde (0-1).

Standard kon de wedstrijd nu rustig uitspelen en dreef de score nog wat hoger op. Een stifter van Raskin strandde op de lat, de rebound was voor Perica (0-2). Wat later pakt een gefrustreerde Tsouka ook nog rood voor een gevaarlijke tackle op Canak. In de laatste minuut van de extra tijd dribbelde Raskin de Waregemse defensie op een hoopje. Ook nu stond Perica op de juiste plaats om af te werken (0-3).

Door de zege nadert Standard tot op één punt van de vierde plaats. Zulte Waregem blijft ook na dit weekend zeker van de laatste plaats.

© BELGA

ZULTE WAREGEM: Bostyn - Ciranni, Tambedou, Willen, Miroshi - Sissako, Rommens, Vigen - Vossen, Fadera, Gano.

STANDARD: Bodart - Dussenne, Bokadi, Laifis - Melegoni, Balikwisha, Raskin, Alzate, Dønnum - Zinckernagel, Dragus.

Vervangingen: 46‘ Dragus door Perica, 46’ Alzate door Canak, 67‘ Gano door Offor, 67’ Vigen door Tsouka, 85‘ Rommens door Drambaiev, 85’ Miroshi door Ndour, 89‘ Dønnum door Boljevic, 89’ Zinckernagel door Davida, 89‘ Melegoni door Laursen.

Doelpunten: 80‘ Dussenne (strafschop) 0-1, 87’ Perica 0-2, 96‘ Perica 0-3

Gele kaarten: 4‘ Ciranni (tackle), 15’ Zinckernagel (tackle).

Rode kaarten: 90‘ Tsouka (gevaarlijke tackle)

Scheidsrechter: Lardot

Toeschouwers: 7.634