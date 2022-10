Camilla had al vliegangst en na deze vlucht is het er niet beter op geworden

Een botsing met een vogel heeft voor een ferme deuk gezorgd in een vliegtuig van British Airways net voor de landing op de luchthaven van Heathrow. Toeval wil dat de Britse koningin Camilla aan boord zat en zij een grote vliegangst heeft.

De Britse koningin Camilla (75) staat erom bekend geen fan te zijn van vliegen. En dat zal er niet beter op geworden zijn na haar laatste vlucht van India naar het Verenigd Koninkrijk. De koningin was op kuuroordvakantie in India toen ze vrijdag van Bangalore terug naar Londen vloog. Maar iets voor 13.00 uur ’s middag, net voor het vliegtuig moest landen, botste het toestel met een vogel.

Op beelden die van het vliegtuig werden gemaakt, is te zien hoe de neus van het toestel ingedeukt is. Gelukkig ziet de deuk er dramatischer uit dan het was. Er zou op geen enkel moment gevaar geweest zijn.

Buckingham Palace heeft niet gereageerd op het incident.

(sgg)