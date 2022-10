Tientallen gewonden na stormloop op Halloweenfeest in Zuid-Korea

In Itaewon, een populaire uitgaansbuurt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, zijn zaterdagavond tientallen mensen onwel geraakt tijdens een Halloweenfeest nadat er paniek uitbrak. Dat melden lokale media.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is voorlopig nog onduidelijk. Maar de hulpdiensten moesten omstreeks 22.40 uur ’s avonds uitrukken naar een Halloweenfeest in de populaire buurt Itaewon. Vermoedelijk was het er erg druk en brak er paniek uit. Daardoor werden tientallen mensen vertrappeld. Tientallen mensen zouden moeite hebben met ademhalen daardoor en verschillenden zouden gereanimeerd moeten worden. Dat schrijven lokale media. De aantallen lopen uiteen. Sommige media spreken van 50 personen, anderen van meer dan 80. (sgg)