Rusland schorst deelname aan akkoord over export Oekraïens graan

Rusland stapt uit het akkoord over de export van graan uit Oekraïne, die als vitaal wordt geacht voor de voedselbevoorrading van de armste landen. Moskou reageert daarmee op de aanval met drones die gericht zou zijn geweest tegen Russische schepen in de Krim.

“Door de terroristische aanval door het regime in Kiev, met deelname van Britse experten, tegen schepen van de Zwarte Zeevloot en burgervaartuigen die mee de graandoorvoer beveiligen, schorst Rusland zijn deelname aan de uitvoering van het akkoord over de uitvoer van graanproducten via de Oekraïense havens”, kondigde het Russische ministerie van Defensie zaterdag aan via Telegram.

De zogenaamde graandeal kwam na lange onderhandelingen in juli tot stand. Het was de bedoeling dat daardoor miljoenen ton graan dat door de Russische oorlog geblokkeerd zat in Oekraïense havens, kon worden geëxporteerd om zo de tekorten op de wereldmarkt weg te werken.

Rusland is overigens ook van plan de kwestie van de drone-aanval op tafel te leggen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, net als de vernielingen die werden aangericht aan de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat kondigde de woordvoerster van de Russische diplomatie, Maria Zakharova, zaterdag aan via berichtendienst Telegram.