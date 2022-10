Familie en vrienden nemen afscheid van Wibe, die net als Jessy stierf op citytrip in Rome: “Je keek zo uit naar de geboorte van je zoontje”

Mama bezweek na een jarenlange strijd aan kanker, vader overleed na een ongeval met de brommer. Het leven heeft de vier zussen en boer Bijls niet gespaard. “De Fantastic Five” moeten nu ook zonder Wibe (25) verder, samen met boezemvriendin Jessy van de weg gemaaid door een dronken chauffeur in Rome. Ook Mano, de baby in haar buik, overleefde het niet. “We weten het nu even niet meer”, zeiden haar zussen tijdens de plechtigheid.