Dat was snel! Atlético moet al na 27 seconden achtervolgen tegen Cadiz na een doelpunt van… ex-Genkie Théo Bongonda

Atlético heeft de klap die het kreeg in de Champions League duidelijk nog niet verwerkt. Tegen laagvlieger Cadiz kwam het al na 27 seconden op achterstand na een doelpunt van ex-Genkie Théo Bongonda.

Nadat het eerder deze week in de Champions League een mokerslag kreeg door in het absolute slot een strafschop te missen en zo uitgeschakeld te zijn, kreeg Atlético tegen Cadiz in de eigen competitie om de week toch nog op een positieve noot af te sluiten.

Toch waren de Madrileense verdedigers nog niet goed wakker tegen de Spaanse degradatiekandidaat. Théo Bongonda, die Racing Genk deze zomer verliet voor een avontuur in de Spaanse hoogste klasse, stond al na 27 seconden op de juiste plek om de 1-0 tegen de touwen te schieten. Meteen ook het eerste doelpunt voor Bongonda in Spaanse loondienst. Atlético, waar Witsel en Carrasco in de basis begonnen, moeten zo meteen achtervolgen.