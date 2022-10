Oudste gevangene van Guantanamo Bay vrijgelaten na 18 jaar cel

De Pakistaan was een welstellende zakenman met verblijfplaats in de VS. Hij werd opgepakt in 2003 in Thailand. Het jaar erna werd hij naar Guantanamo overgebracht. Hij werd ervan beschuldigd de daders van de aanslagen op 11 september 2001 te hebben geholpen via een financiële transactie. Hij had die beschuldigingen steeds ontkend. Ook zijn zoon werd opgesloten op beschuldiging van steun aan de terroristen. Hij zat in de VS in de cel. Zijn veroordeling werd er opgeheven, zodat hij vorig jaar naar Pakistan kon reizen.

In Guantanamo Bay zaten ooit honderden verdachten die waren opgepakt na de aanslagen van 11 september 2001. De omstreden gevangenis ligt op Cuba en hoeft zich daarom niet aan Amerikaanse wetten te houden. Gevangenen hebben er nauwelijks rechten en ook de vrijgelaten Pakistaan heeft nooit een formeel proces gehad.