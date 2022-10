Russen die nog niet zijn opgeroepen, kunnen – voorlopig – opgelucht ademhalen. De gedeeltelijke mobilisatie is afgerond, meldde het Kremlin vrijdag. Het streefcijfer van 300.000 reservisten is gehaald. Al is helemaal niet zeker of dat wel echt zo is. En of die troepen dan het verschil zullen maken op het slagveld, is ook nog maar de vraag.