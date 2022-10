Wat een pech! Lekke banden houden Lars van der Haar van knappe zege in Ruddervoorde, Eli Iserbyt profiteert en pakt vijfde zege van het seizoen

Eli Iserbyt heeft de Superprestige-manche in Ruddervoorde op zijn naam geschreven. Lars van der Haar leek nochtans lang op weg naar de zege, maar na twee lekke banden in het slot van de wedstrijd, kon Eli Iserbyt de Nederlander toch nog passeren. Voor Iserbyt is het al de vijfde zege van het seizoen. Laurens Sweeck werd tweede, Van der Haar moest vrede nemen met een derde plek.

Alle ogen waren in Ruddervoorde gericht op man in vorm Eli Iserbyt. De jonge West-Vlaming was de afgelopen weken in goeden doen en scoorde een loepzuivere hattrick in de Wereldbeker (Waterloo, Fayetteville en Tabor). In de Superprestige wou Iserbyt zijn goede vorm dan ook doorzetten.

Het bochtige circuit, dat er door het droge weer erg snel bijlag, leende zich ook voor een demonstratie van de West-Vlaming, maar door een minder start duurde het even voor Iserbyt de aansluiting met de kopgroep kon maken. Ook Laurens Sweeck, vooraf getipt als een van de kanshebbers door de lange zandstrook, miste zijn start volledig, maar kon na een stevige inhaalbeweging de aansluiting maken voorin.

Voor Michael Vanthourenhout ging het niet snel genoeg voorin. Na drie ronden trok de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal stevig door. Enkel Europees kampioen Lars van der Haar kon het tempo van Vanthourenhout volgen. De Nederlander zette zich meteen op kop en liet zijn kompaan, mede door een sterke passage in het zand enkele ogenblikken later, achter. In de achtergrond werd er vooral gekeken naar Laurens Sweeck om de schade te beperken. Sweeck deed dat ook, maar kon niet voorkomen dat de Nederlander seconde per seconde uitliep.

Iserbyt zag het gevaar en ging in de tegenaanval. Maar na een mindere passage in het zand, werd de West-Vlaming toch weer gegrepen door het achtervolgende groepje. Ook Sweeck probeerde het in de zandbak, maar kwam niet echt dichter.

© BELGA

Lekke banden

De zege leek Van der Haar niet te kunnen ontsnappen. Maar na een lekke band bij de Nederlander, werd het toch opnieuw spannend. Van de 25 seconden, bleven er plots nog maar vijf over. Sweeck en Iserbyt roken bloed en na een nieuwe lekke band gingen de twee op en over de Nederlander.

Iserbyt vond zijn tweede adem en ging nog een laatste keer stevig door in de voorlaatste ronde. Het was uiteindelijk genoeg om de zege te pakken. Sweeck finishte als tweede, de onfortuinlijke Van der Haar moest uiteindelijk vrede nemen met de derde plek.

© BELGA