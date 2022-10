David Goffin gaat er in eerste voorronde in Parijs meteen uit tegen Serviër Djere

David Goffin (ATP 53) heeft zaterdagnamiddag de eerste van tweede voorrondes van het ATP-toernooi in Parijs (hard/4.415.410 euro) niet overleefd. Hij moest meteen zijn meerdere erkennen in Laslo Djere (ATP 75) met 6-3 en 7-6 (7/1). De partij duurde net geen anderhalf uur.

Het betrof hun tweede ontmoeting van de tennisjaargang. Eerder dit jaar schoot de 31-jarige Belgische nummer één ook al tekort tegen de 27-jarige Serviër in het Amerikaanse Winston Salem.

Djere moet in de tweede en laatste kwalificatieronde nog voorbij de Fransman Hugo Gaston (ATP 83) of de Zwitser Marc-Andrea Huesler (ATP 62) zien te geraken om de hoofdtabel van het negende en laatste Masters 1.000-toernooi van het seizoen te bereiken. Gaston en Huesler werken later op de dag hun eerste voorrondeduel af.

Voor Goffin was het toernooi in de Franse hoofdstad zijn laatste van het seizoen.