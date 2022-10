Nieuwe Griek in de Vennestraat: “De Limonade komt helemaal uit Kreta”

Volgens Thomas Arvanitidis en zijn zus Ekaterini is er in het multiculturele Genk altijd plaats voor nog een extra Griek. “Onze stad telt ook een heleboel Italiaanse restaurants: elk met een eigen touche of specialiteit”, zegt hij. “Voor ons nieuwe restaurant geldt hetzelfde. Palio Limani straalt echt een tavernegevoel uit. Op de kaart staan traditionele Griekse gerechten met accenten van Kreta, het eiland waar onze moeder vandaan komt. We serveren bijvoorbeeld een limonade die alleen op Kreta te verkrijgen is en hebben chioratiki op de kaart staan: een typische boerensla. Verder wordt alles bij ons vers gemaakt: van de souvlaki tot bouletten.”

Thomas droomde naar eigen zeggen altijd al van zijn eigen restaurant: “De timing is gezien de economische crisis misschien niet ideaal, maar tegenwoordig is het altijd wel wat. We hebben hard gewerkt aan een kaart met eerlijke prijzen. Mijn zus en ik heten iedereen van harte welkom.”